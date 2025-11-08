Harga JELLY AI Hari Ini

Harga live JELLY AI (JAI) hari ini adalah $ 0.00000148, dengan perubahan 2.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000148 per JAI.

JELLY AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,775.18, dengan suplai yang beredar 10.00B JAI. Selama 24 jam terakhir, JAI diperdagangkan antara $ 0.00000143 (low) dan $ 0.00000148 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021228, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000141.

Dalam kinerja jangka pendek, JAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JELLY AI (JAI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

