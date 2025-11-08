Harga Jetcat Hari Ini

Harga live Jetcat (JETCAT) hari ini adalah $ 0.00001257, dengan perubahan 2.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JETCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00001257 per JETCAT.

Jetcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,313.32, dengan suplai yang beredar 900.00M JETCAT. Selama 24 jam terakhir, JETCAT diperdagangkan antara $ 0.00001163 (low) dan $ 0.00001268 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00041677, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001068.

Dalam kinerja jangka pendek, JETCAT bergerak +0.50% dalam satu jam terakhir dan -16.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jetcat (JETCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K Suplai Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Total Suplai 999,995,732.31 999,995,732.31 999,995,732.31

