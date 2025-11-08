Harga Joe Hat Hari Ini

Harga live Joe Hat (HAT) hari ini adalah $ 365.34, dengan perubahan 29.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAT ke USD saat ini adalah $ 365.34 per HAT.

Joe Hat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,705, dengan suplai yang beredar 147.00 HAT. Selama 24 jam terakhir, HAT diperdagangkan antara $ 279.47 (low) dan $ 366.75 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 18,925.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 154.98.

Dalam kinerja jangka pendek, HAT bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -1.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Joe Hat (HAT)

Kapitalisasi Pasar $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K Suplai Peredaran 147.00 147.00 147.00 Total Suplai 147.0 147.0 147.0

Kapitalisasi Pasar Joe Hat saat ini adalah $ 53.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAT adalah 147.00, dan total suplainya sebesar 147.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.71K.