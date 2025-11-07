BursaDEX+
Harga live Johnny Suede hari ini adalah 0.00353635 USD. Lacak informasi harga aktual SUEDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUEDE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Johnny Suede hari ini adalah 0.00353635 USD. Lacak informasi harga aktual SUEDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUEDE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Johnny Suede (SUEDE)

Harga Live 1 SUEDE ke USD:

$0.00354637
-0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Johnny Suede (SUEDE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:30:29 (UTC+8)

Informasi Harga Johnny Suede (SUEDE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0034104
Low 24 Jam
$ 0.0035778
High 24 Jam

$ 0.0034104
$ 0.0035778
$ 0.01862118
$ 0.00000998
-0.93%

-0.82%

-14.96%

-14.96%

Harga aktual Johnny Suede (SUEDE) adalah $0.00353635. Selama 24 jam terakhir, SUEDE diperdagangkan antara low $ 0.0034104 dan high $ 0.0035778, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUEDE adalah $ 0.01862118, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000998.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUEDE telah berubah sebesar -0.93% selama 1 jam terakhir, -0.82% selama 24 jam, dan -14.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Johnny Suede (SUEDE)

$ 1.64M
--
$ 1.64M
465.16M
465,163,369.981337
Kapitalisasi Pasar Johnny Suede saat ini adalah $ 1.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUEDE adalah 465.16M, dan total suplainya sebesar 465163369.981337. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.64M.

Riwayat Harga Johnny Suede (SUEDE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Johnny Suede ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Johnny Suede ke USD adalah $ -0.0014738276.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Johnny Suede ke USD adalah $ -0.0013517510.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Johnny Suede ke USD adalah $ -0.001800052161173484.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.82%
30 Days$ -0.0014738276-41.67%
60 Hari$ -0.0013517510-38.22%
90 Hari$ -0.001800052161173484-33.73%

Apa yang dimaksud dengan Johnny Suede (SUEDE)

Enter Suede — the first-ever on-chain, music-generative AI integrated with blockchain technology. Suede is not just a project; it’s a revolution that seeks to address the industry’s deep-rooted issues while offering a futuristic solution for both artists and fans alike. By combining artificial intelligence with blockchain, Suede promises to transform how music is created, owned, and monetized. But how exactly does it do this? The Challenge: Unfair Music Industry Practices For decades, musicians have been at the mercy of large corporations — whether it’s record labels, streaming platforms, or rights management organizations. The reality for many artists, particularly independent creators, has been the same: unfair contracts, exploitative royalty systems, and a lack of transparency in how revenue is distributed. A prominent example is Mahalia, who struggles with financial stability due to a contract signed in her youth, relinquishing ownership of her music. Similarly, Taylor Swift famously had to re-record her entire discography after losing control of her own music rights. These stories aren’t isolated; they reflect a systemic issue that leaves artists without control over their creative outputs and revenue streams. Additionally, issues like hidden fees, sampled music without royalties, and industry middlemen contribute to a broken system. Even major creators like George Clinton often see their work sampled in popular music, without receiving the royalties they deserve. Suede aims to change all of this. Suede’s Disruptive Technology: Blockchain and AI At the core of Suede’s mission is its unique integration of blockchain and AI, offering a transparent, secure, and artist-friendly way to create, distribute, and profit from music.

Sumber Daya Johnny Suede (SUEDE)

Tokenomi Johnny Suede (SUEDE)

Memahami tokenomi Johnny Suede (SUEDE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUEDE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Johnny Suede (SUEDE)

Berapa nilai Johnny Suede (SUEDE) hari ini?
Harga live SUEDE dalam USD adalah 0.00353635 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUEDE ke USD saat ini?
Harga SUEDE ke USD saat ini adalah $ 0.00353635. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Johnny Suede?
Kapitalisasi pasar SUEDE adalah $ 1.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUEDE?
Suplai beredar SUEDE adalah 465.16M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUEDE?
SUEDE mencapai harga ATH sebesar 0.01862118 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUEDE?
SUEDE mencapai harga ATL 0.00000998 USD.
Berapa volume perdagangan SUEDE?
Volume perdagangan 24 jam live SUEDE adalah -- USD.
Akankah harga SUEDE naik lebih tinggi tahun ini?
SUEDE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUEDE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Johnny Suede (SUEDE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

