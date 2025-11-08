Harga Joi Hari Ini

Harga live Joi (JOI) hari ini adalah $ 0.00000858, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOI ke USD saat ini adalah $ 0.00000858 per JOI.

Joi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,583.94, dengan suplai yang beredar 1.00B JOI. Selama 24 jam terakhir, JOI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01560474, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000040.

Dalam kinerja jangka pendek, JOI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Joi (JOI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

