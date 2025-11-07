Harga JOOCE Hari Ini

Harga live JOOCE (JOOCE) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOOCE ke USD saat ini adalah -- per JOOCE.

JOOCE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,339, dengan suplai yang beredar 1.69B JOOCE. Selama 24 jam terakhir, JOOCE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JOOCE bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan -19.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JOOCE (JOOCE)

Kapitalisasi Pasar $ 89.34K$ 89.34K $ 89.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 528.38K$ 528.38K $ 528.38K Suplai Peredaran 1.69B 1.69B 1.69B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar JOOCE saat ini adalah $ 89.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOOCE adalah 1.69B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 528.38K.