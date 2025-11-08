Harga JORAM POOWEL Hari Ini

Harga live JORAM POOWEL (POOWEL) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POOWEL ke USD saat ini adalah -- per POOWEL.

JORAM POOWEL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,201.06, dengan suplai yang beredar 999.68M POOWEL. Selama 24 jam terakhir, POOWEL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01138816, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POOWEL bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -12.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JORAM POOWEL (POOWEL)

Kapitalisasi Pasar $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Total Suplai 999,675,597.0 999,675,597.0 999,675,597.0

Kapitalisasi Pasar JORAM POOWEL saat ini adalah $ 11.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POOWEL adalah 999.68M, dan total suplainya sebesar 999675597.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.20K.