Harga JovJou Hari Ini

Harga live JovJou (JOVJOU) hari ini adalah $ 0.00209503, dengan perubahan 2.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOVJOU ke USD saat ini adalah $ 0.00209503 per JOVJOU.

JovJou saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,095,028, dengan suplai yang beredar 1.00B JOVJOU. Selama 24 jam terakhir, JOVJOU diperdagangkan antara $ 0.0020815 (low) dan $ 0.00214644 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.098962, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00182901.

Dalam kinerja jangka pendek, JOVJOU bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan -13.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JovJou (JOVJOU)

Kapitalisasi Pasar $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar JovJou saat ini adalah $ 2.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOVJOU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.10M.