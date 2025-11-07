Harga Juice Finance Hari Ini

Harga live Juice Finance (JUICE) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUICE ke USD saat ini adalah -- per JUICE.

Juice Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,182, dengan suplai yang beredar 816.03M JUICE. Selama 24 jam terakhir, JUICE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.188085, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JUICE bergerak +0.85% dalam satu jam terakhir dan -43.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Juice Finance (JUICE)

Kapitalisasi Pasar $ 94.18K$ 94.18K $ 94.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 115.42K$ 115.42K $ 115.42K Suplai Peredaran 816.03M 816.03M 816.03M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

