Harga live JumpToken hari ini adalah 0.861529 USD. Lacak informasi harga aktual JMPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JMPT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo JumpToken

Harga JumpToken (JMPT)

Tidak masuk listing

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Harga aktual JumpToken (JMPT) adalah $0.861529. Selama 24 jam terakhir, JMPT diperdagangkan antara low $ 0.837858 dan high $ 0.87383, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJMPT adalah $ 2.94, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.811504.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JMPT telah berubah sebesar +0.08% selama 1 jam terakhir, +0.71% selama 24 jam, dan -9.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JumpToken (JMPT)

$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M

--
----

$ 26.64M
$ 26.64M$ 26.64M

14.52M
14.52M 14.52M

30,789,989.9
30,789,989.9 30,789,989.9

Kapitalisasi Pasar JumpToken saat ini adalah $ 12.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JMPT adalah 14.52M, dan total suplainya sebesar 30789989.9. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.64M.

Riwayat Harga JumpToken (JMPT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga JumpToken ke USD adalah $ +0.00606973.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga JumpToken ke USD adalah $ -0.1696391092.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga JumpToken ke USD adalah $ -0.1285876832.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga JumpToken ke USD adalah $ -0.2775703005708858.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00606973+0.71%
30 Days$ -0.1696391092-19.69%
60 Hari$ -0.1285876832-14.92%
90 Hari$ -0.2775703005708858-24.36%

Apa yang dimaksud dengan JumpToken (JMPT)

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce.

Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya JumpToken (JMPT)

Prediksi Harga JumpToken (USD)

Berapa nilai JumpToken (JMPT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JumpToken (JMPT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JumpToken.

Cek prediksi harga JumpToken sekarang!

JMPT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi JumpToken (JMPT)

Memahami tokenomi JumpToken (JMPT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JMPT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang JumpToken (JMPT)

Berapa nilai JumpToken (JMPT) hari ini?
Harga live JMPT dalam USD adalah 0.861529 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JMPT ke USD saat ini?
Harga JMPT ke USD saat ini adalah $ 0.861529. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JumpToken?
Kapitalisasi pasar JMPT adalah $ 12.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JMPT?
Suplai beredar JMPT adalah 14.52M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JMPT?
JMPT mencapai harga ATH sebesar 2.94 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JMPT?
JMPT mencapai harga ATL 0.811504 USD.
Berapa volume perdagangan JMPT?
Volume perdagangan 24 jam live JMPT adalah -- USD.
Akankah harga JMPT naik lebih tinggi tahun ini?
JMPT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JMPT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:23:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

