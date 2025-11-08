Harga JungleDoge Hari Ini

Harga live JungleDoge (JUNGLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUNGLE ke USD saat ini adalah -- per JUNGLE.

JungleDoge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,247, dengan suplai yang beredar 100.00B JUNGLE. Selama 24 jam terakhir, JUNGLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023198, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JUNGLE bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -16.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JungleDoge (JUNGLE)

Kapitalisasi Pasar $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,999,259.16 99,999,999,259.16 99,999,999,259.16

Kapitalisasi Pasar JungleDoge saat ini adalah $ 59.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUNGLE adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999259.16. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.25K.