Harga live Junkcoin hari ini adalah 0.01671143 USD. Lacak informasi harga aktual JKC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JKC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JKC

Info Harga JKC

Penjelasan JKC

Whitepaper JKC

Situs Web Resmi JKC

Tokenomi JKC

Prakiraan Harga JKC

Harga Junkcoin (JKC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 JKC ke USD:

$0.01681607
+6.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Junkcoin (JKC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:03:46 (UTC+8)

Informasi Harga Junkcoin (JKC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01525493
Low 24 Jam
$ 0.01680276
High 24 Jam

$ 0.01525493
$ 0.01680276
$ 0.747856
$ 0.01259978
+5.69%

+6.27%

-7.51%

-7.51%

Harga aktual Junkcoin (JKC) adalah $0.01671143. Selama 24 jam terakhir, JKC diperdagangkan antara low $ 0.01525493 dan high $ 0.01680276, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJKC adalah $ 0.747856, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01259978.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JKC telah berubah sebesar +5.69% selama 1 jam terakhir, +6.27% selama 24 jam, dan -7.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Junkcoin (JKC)

$ 357.95K
--
$ 357.95K
21.43M
21,432,188.823584
Kapitalisasi Pasar Junkcoin saat ini adalah $ 357.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JKC adalah 21.43M, dan total suplainya sebesar 21432188.823584. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 357.95K.

Riwayat Harga Junkcoin (JKC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Junkcoin ke USD adalah $ +0.00098529.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Junkcoin ke USD adalah $ -0.0056267117.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Junkcoin ke USD adalah $ -0.0111471337.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Junkcoin ke USD adalah $ -0.01570374646670904.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00098529+6.27%
30 Days$ -0.0056267117-33.66%
60 Hari$ -0.0111471337-66.70%
90 Hari$ -0.01570374646670904-48.44%

Apa yang dimaksud dengan Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin.

Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024".

Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin.

Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network.

As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Junkcoin (JKC)

Prediksi Harga Junkcoin (USD)

Berapa nilai Junkcoin (JKC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Junkcoin (JKC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Junkcoin.

Cek prediksi harga Junkcoin sekarang!

JKC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Junkcoin (JKC)

Memahami tokenomi Junkcoin (JKC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JKC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Junkcoin (JKC)

Berapa nilai Junkcoin (JKC) hari ini?
Harga live JKC dalam USD adalah 0.01671143 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JKC ke USD saat ini?
Harga JKC ke USD saat ini adalah $ 0.01671143. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Junkcoin?
Kapitalisasi pasar JKC adalah $ 357.95K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JKC?
Suplai beredar JKC adalah 21.43M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JKC?
JKC mencapai harga ATH sebesar 0.747856 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JKC?
JKC mencapai harga ATL 0.01259978 USD.
Berapa volume perdagangan JKC?
Volume perdagangan 24 jam live JKC adalah -- USD.
Akankah harga JKC naik lebih tinggi tahun ini?
JKC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JKC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Junkcoin (JKC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

