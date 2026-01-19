BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Just a coin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar COIN adalah 13,511.21 USD. Lacak informasi harga aktual COIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Just a coin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar COIN adalah 13,511.21 USD. Lacak informasi harga aktual COIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang COIN

Info Harga COIN

Penjelasan COIN

Situs Web Resmi COIN

Tokenomi COIN

Prakiraan Harga COIN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Just a coin

Harga Just a coin (COIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 COIN ke USD:

--
----
-6.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Just a coin (COIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:44:38 (UTC+8)

Harga Just a coin Hari Ini

Harga live Just a coin (COIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COIN ke USD saat ini adalah $ 0 per COIN.

Just a coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,511.21, dengan suplai yang beredar 999.86M COIN. Selama 24 jam terakhir, COIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107957, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COIN bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +9.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just a coin (COIN)

$ 13.51K
$ 13.51K$ 13.51K

--
----

$ 13.51K
$ 13.51K$ 13.51K

999.86M
999.86M 999.86M

999,861,128.58
999,861,128.58 999,861,128.58

Kapitalisasi Pasar Just a coin saat ini adalah $ 13.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COIN adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999861128.58. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.51K.

Riwayat Harga Just a coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107957
$ 0.00107957$ 0.00107957

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-6.04%

+9.78%

+9.78%

Riwayat Harga Just a coin (COIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Just a coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Just a coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Just a coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Just a coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.04%
30 Days$ 0+4.16%
60 Hari$ 0-4.77%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Just a coin

Prediksi Harga Just a coin (COIN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COIN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Just a coin (COIN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Just a coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Just a coin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga COIN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Just a coin.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Just a coin (COIN)

Situs Web Resmi

Tentang Just a coin

Berapa harga saat ini dari Just a coin?

Diperdagangkan pada Rp0.22833779173450000, Just a coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar -6.04% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi COIN?

Suplai memainkan peran penting: dengan 999861128.58 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.

Berapa kapitalisasi pasar dari Just a coin?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp228358242.41754950000, menempati peringkat #10841 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.

Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?

COIN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.

Apa rentang harga 24 jam terakhir?

Harganya bergerak antara Rp0.22833779173450000 dan Rp0.24456312704650000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.

Bagaimana posisi Just a coin dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem?

Sebagai token Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, COIN bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.

Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?

Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Just a coin

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:44:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Just a coin (COIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Just a coin Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004792
$0.004792$0.004792

+1,816.80%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.872
$0.872$0.872

+248.80%

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.16
$71.16$71.16

+0.02%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.47
$11.47$11.47

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004792
$0.004792$0.004792

+1,816.80%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.872
$0.872$0.872

+248.80%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.0000000000004107
$0.0000000000004107$0.0000000000004107

+41.62%

Dusk Network

Dusk Network

DUSK

$0.19912
$0.19912$0.19912

+25.52%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000002651
$0.0000000002651$0.0000000002651

+16.01%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.