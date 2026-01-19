Harga Just a coin Hari Ini

Harga live Just a coin (COIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COIN ke USD saat ini adalah $ 0 per COIN.

Just a coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,511.21, dengan suplai yang beredar 999.86M COIN. Selama 24 jam terakhir, COIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107957, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, COIN bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +9.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just a coin (COIN)

Kapitalisasi Pasar $ 13.51K$ 13.51K $ 13.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.51K$ 13.51K $ 13.51K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,861,128.58 999,861,128.58 999,861,128.58

Kapitalisasi Pasar Just a coin saat ini adalah $ 13.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COIN adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999861128.58. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.51K.