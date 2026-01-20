Berapa harga saat ini dari just a frog?

Harga langsung dari just a frog (FROG) adalah Rp1683.470796086295000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi just a frog di pasar?

just a frog saat ini berada pada peringkat pasar #437, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp1683475439208.728214000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari FROG?

Jumlah token yang beredar dari FROG adalah 999999964.62638 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari just a frog?

Dalam 24 jam terakhir, just a frog diperdagangkan dalam kisaran Rp1542.618118477263000 (terendah 24 jam) hingga Rp2867.111156807334000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak just a frog dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

just a frog mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2867.111156807334000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1542.618118477263000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan FROG hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk just a frog?

Pergeseran harga saat ini sebesar -18.54% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.