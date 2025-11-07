Harga Just a LOTTO Hari Ini

Harga live Just a LOTTO ($LOTTO) hari ini adalah $ 0.00013846, dengan perubahan 10.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $LOTTO ke USD saat ini adalah $ 0.00013846 per $LOTTO.

Just a LOTTO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 138,459, dengan suplai yang beredar 999.97M $LOTTO. Selama 24 jam terakhir, $LOTTO diperdagangkan antara $ 0.00012294 (low) dan $ 0.00014236 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00502766, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011891.

Dalam kinerja jangka pendek, $LOTTO bergerak -0.42% dalam satu jam terakhir dan -33.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just a LOTTO ($LOTTO)

Kapitalisasi Pasar $ 138.46K$ 138.46K $ 138.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 138.46K$ 138.46K $ 138.46K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,973,658.917751 999,973,658.917751 999,973,658.917751

Kapitalisasi Pasar Just a LOTTO saat ini adalah $ 138.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $LOTTO adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999973658.917751. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.46K.