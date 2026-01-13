Berapa harga saat ini dari just memecoin?

just memecoin diperdagangkan pada Rp11.942789628, yang mewakili pergerakan harga sebesar -11.84% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan MEMECOIN dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -11.84% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika MEMECOIN unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa just memecoin dibandingkan dengan token Meme,BONK.fun Ecosystem?

Dalam segmen Meme,BONK.fun Ecosystem, MEMECOIN menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar just memecoin hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp11939584461.0 menempatkan MEMECOIN pada peringkat #4229, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp11.264475075 hingga Rp15.270259053, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan MEMECOIN?

just memecoin telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi MEMECOIN?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999734369.683171, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.