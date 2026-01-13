BursaDEX+
Harga live just memecoin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MEMECOIN adalah 707,770 USD. Lacak informasi harga aktual MEMECOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live just memecoin hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MEMECOIN adalah 707,770 USD. Lacak informasi harga aktual MEMECOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MEMECOIN

Info Harga MEMECOIN

Penjelasan MEMECOIN

Situs Web Resmi MEMECOIN

Tokenomi MEMECOIN

Prakiraan Harga MEMECOIN

Harga just memecoin (MEMECOIN)

Harga Live 1 MEMECOIN ke USD:

$0.00070795
-11.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live just memecoin (MEMECOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:55:42 (UTC+8)

Harga just memecoin Hari Ini

Harga live just memecoin (MEMECOIN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 11.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMECOIN ke USD saat ini adalah $ 0 per MEMECOIN.

just memecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 707,770, dengan suplai yang beredar 999.73M MEMECOIN. Selama 24 jam terakhir, MEMECOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.055244, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMECOIN bergerak -0.83% dalam satu jam terakhir dan +84.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar just memecoin (MEMECOIN)

$ 707.77K
--
$ 707.77K
999.73M
999,734,369.683171
Kapitalisasi Pasar just memecoin saat ini adalah $ 707.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMECOIN adalah 999.73M, dan total suplainya sebesar 999734369.683171. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 707.77K.

Riwayat Harga just memecoin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.055244
$ 0
-0.83%

-11.84%

+84.54%

+84.54%

Riwayat Harga just memecoin (MEMECOIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga just memecoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga just memecoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga just memecoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga just memecoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-11.84%
30 Days$ 0+405.46%
60 Hari$ 0+139.98%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk just memecoin

Prediksi Harga just memecoin (MEMECOIN) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEMECOIN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga just memecoin (MEMECOIN) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga just memecoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga just memecoin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MEMECOIN pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga just memecoin.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya just memecoin (MEMECOIN)

Situs Web Resmi

Tentang just memecoin

Berapa harga saat ini dari just memecoin?

just memecoin diperdagangkan pada Rp11.942789628, yang mewakili pergerakan harga sebesar -11.84% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan MEMECOIN dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -11.84% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika MEMECOIN unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa just memecoin dibandingkan dengan token Meme,BONK.fun Ecosystem?

Dalam segmen Meme,BONK.fun Ecosystem, MEMECOIN menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar just memecoin hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp11939584461.0 menempatkan MEMECOIN pada peringkat #4229, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp11.264475075 hingga Rp15.270259053, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan MEMECOIN?

just memecoin telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi MEMECOIN?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999734369.683171, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang just memecoin

Perkembangan Industri Penting just memecoin (MEMECOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi just memecoin Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.