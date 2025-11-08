Harga Kalao Hari Ini

Harga live Kalao (KLO) hari ini adalah $ 0.00040817, dengan perubahan 15.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KLO ke USD saat ini adalah $ 0.00040817 per KLO.

Kalao saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,465, dengan suplai yang beredar 145.68M KLO. Selama 24 jam terakhir, KLO diperdagangkan antara $ 0.00033963 (low) dan $ 0.00046348 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.84, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00021572.

Dalam kinerja jangka pendek, KLO bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -2.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kalao (KLO)

Kapitalisasi Pasar $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 204.09K$ 204.09K $ 204.09K Suplai Peredaran 145.68M 145.68M 145.68M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

