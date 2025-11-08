Harga KANSTAR Hari Ini

Harga live KANSTAR ($KANSTAR) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KANSTAR ke USD saat ini adalah -- per $KANSTAR.

KANSTAR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,784, dengan suplai yang beredar 1.00B $KANSTAR. Selama 24 jam terakhir, $KANSTAR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $KANSTAR bergerak +4.99% dalam satu jam terakhir dan -3.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KANSTAR ($KANSTAR)

Kapitalisasi Pasar $ 40.78K$ 40.78K $ 40.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.78K$ 40.78K $ 40.78K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

