Harga Kattana Hari Ini

Harga live Kattana (KTN) hari ini adalah $ 0.00992809, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KTN ke USD saat ini adalah $ 0.00992809 per KTN.

Kattana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,478, dengan suplai yang beredar 2.48M KTN. Selama 24 jam terakhir, KTN diperdagangkan antara $ 0.0095461 (low) dan $ 0.00994984 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 34.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00942078.

Dalam kinerja jangka pendek, KTN bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -21.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kattana (KTN)

Kapitalisasi Pasar $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.63K$ 98.63K $ 98.63K Suplai Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

