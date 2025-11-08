Harga Keeshond Hari Ini

Harga live Keeshond (KEE) hari ini adalah $ 0.00000205, dengan perubahan 5.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEE ke USD saat ini adalah $ 0.00000205 per KEE.

Keeshond saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,584.22, dengan suplai yang beredar 9.55B KEE. Selama 24 jam terakhir, KEE diperdagangkan antara $ 0.00000205 (low) dan $ 0.00000217 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00041195, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000205.

Dalam kinerja jangka pendek, KEE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Keeshond (KEE)

Kapitalisasi Pasar $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.50K$ 20.50K $ 20.50K Suplai Peredaran 9.55B 9.55B 9.55B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Keeshond saat ini adalah $ 19.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEE adalah 9.55B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.50K.