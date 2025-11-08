Harga Keren Hari Ini

Harga live Keren (KEREN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEREN ke USD saat ini adalah -- per KEREN.

Keren saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,285.07, dengan suplai yang beredar 1.00B KEREN. Selama 24 jam terakhir, KEREN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00158408, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KEREN bergerak +1.17% dalam satu jam terakhir dan -28.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Keren (KEREN)

Kapitalisasi Pasar $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.29K$ 16.29K $ 16.29K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

