Harga live khaokheowzoo hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar KHEOWZOO adalah 31,393 USD. Lacak informasi harga aktual KHEOWZOO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KHEOWZOO

Info Harga KHEOWZOO

Penjelasan KHEOWZOO

Situs Web Resmi KHEOWZOO

Tokenomi KHEOWZOO

Prakiraan Harga KHEOWZOO

Logo khaokheowzoo

Harga khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KHEOWZOO ke USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live khaokheowzoo (KHEOWZOO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:41:07 (UTC+8)

Harga khaokheowzoo Hari Ini

Harga live khaokheowzoo (KHEOWZOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KHEOWZOO ke USD saat ini adalah -- per KHEOWZOO.

khaokheowzoo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,393, dengan suplai yang beredar 999.95M KHEOWZOO. Selama 24 jam terakhir, KHEOWZOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01220061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KHEOWZOO bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -20.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar khaokheowzoo (KHEOWZOO)

$ 31.39K
$ 31.39K

--
--

$ 31.39K
$ 31.39K

999.95M
999.95M

999,948,819.18184
999,948,819.18184

Kapitalisasi Pasar khaokheowzoo saat ini adalah $ 31.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KHEOWZOO adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999948819.18184. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.39K.

Riwayat Harga khaokheowzoo USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01220061
$ 0.01220061

$ 0
$ 0

0.00%

-1.41%

-20.26%

-20.26%

Riwayat Harga khaokheowzoo (KHEOWZOO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga khaokheowzoo ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga khaokheowzoo ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga khaokheowzoo ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga khaokheowzoo ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.41%
30 Days$ 0-49.05%
60 Hari$ 0-56.77%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk khaokheowzoo

Prediksi Harga khaokheowzoo (KHEOWZOO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KHEOWZOO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga khaokheowzoo (KHEOWZOO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga khaokheowzoo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga khaokheowzoo yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga KHEOWZOO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga khaokheowzoo.

Apa yang dimaksud dengan khaokheowzoo (KHEOWZOO)

kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。

kheowzoo CTO: Home of Meme Animals!  Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang khaokheowzoo

Berapa nilai 1 khaokheowzoo pada tahun 2030?
Jika khaokheowzoo tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga khaokheowzoo tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:41:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi khaokheowzoo Selengkapnya

