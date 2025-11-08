Harga KickPad Hari Ini

Harga live KickPad (KPAD) hari ini adalah $ 0.00113175, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KPAD ke USD saat ini adalah $ 0.00113175 per KPAD.

KickPad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,203, dengan suplai yang beredar 56.73M KPAD. Selama 24 jam terakhir, KPAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.51, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KPAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KickPad (KPAD)

Kapitalisasi Pasar $ 64.20K$ 64.20K $ 64.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 230.62K$ 230.62K $ 230.62K Suplai Peredaran 56.73M 56.73M 56.73M Total Suplai 203,768,315.0 203,768,315.0 203,768,315.0

Kapitalisasi Pasar KickPad saat ini adalah $ 64.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KPAD adalah 56.73M, dan total suplainya sebesar 203768315.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 230.62K.