Berapa harga live Kind Cat Token?

Kind Cat Token diperdagangkan pada Rp16.100228613, menunjukkan pergerakan harga sebesar 2.08% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini KIND?

Volatilitas harga KIND dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Kind Cat Token?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp13.100360994 (rendah) dan Rp16.123002168 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan KIND?

Dalam 24 jam terakhir, KIND mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp26.081962116, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp5.35768968. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Kind Cat Token?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan KIND dengan token Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed lainnya?

Dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed, KIND menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.