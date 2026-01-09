Apa itu Kinesis Gold?

Apa yang membuat Kinesis Gold unik?

Sebagai yang pertama dalam sektor ekonomi, pemegang KAU mendapatkan hasil bebas utang pertama dari logam mulia. Semua pemegang KAU menerima hasil pasif—yang dibayarkan setiap bulan dalam bentuk KAU—hanya karena menyimpan logam mereka di platform Kinesis. Hasil ini dihitung dari bagian sebesar 15% dari pendapatan biaya transaksi global Kinesis yang dibagikan kepada pengguna yang menyimpan emas mereka di platform. Pada saat penulisan, Kinesis telah membayar lebih dari $3.000.000 kepada pemegang KAU. Berbeda dengan token emas lainnya, KAU dapat langsung digunakan dengan Kartu Virtual Kinesis, di seluruh dunia. Dapat diakses melalui perangkat seluler, kartu virtual ini memungkinkan orang-orang di mana pun untuk langsung mengonversi kepemilikan KAU mereka menjadi mata uang lokal pada saat pembelian, di mana pun Mastercard diterima. Dengan mendigitalisasi emas fisik dalam bentuk KAU, Kinesis berhasil menghadirkan kembali emas sebagai mata uang.

Untuk apa Kinesis Gold bisa digunakan?

Setiap gram emas yang mendukung KAU tersedia untuk ditukarkan hanya dengan sekali klik. Meskipun kripto berbasis emas lainnya menawarkan penukaran, mereka sering kali menetapkan batas penarikan minimum yang sangat tinggi. Kinesis Gold (KAU) adalah mata uang kripto berbasis emas yang diluncurkan oleh Kinesis—sebuah platform perdagangan dan utilitas aset digital global. Setiap token Kinesis Gold (KAU) didukung oleh 1 gram emas batangan kelas investasi, yang disimpan secara aman di brankas Kinesis yang sepenuhnya diasuransikan dan diaudit. Misi di balik KAU adalah mengembalikan dukungan emas fisik pada uang serta memberikan komunitas global sebuah penyimpanan nilai yang stabil. Kinesis Gold (KAU) memiliki kegunaan sehari-hari seperti mata uang fiat; efisiensi tanpa batas seperti mata uang kripto, dan tidak memiliki volatilitas inheren. KAU memungkinkan emas batangan fisik untuk langsung dibeli, diperdagangkan, digunakan, dan dikirim ke mana saja di dunia, sehingga membawa akses nyata, nilai, dan manfaat bagi logam mulia fisik. Sebagai stablecoin sejati, KAU memungkinkan para pedagang kripto dengan mudah keluar dari pasar yang fluktuatif dan masuk ke nilai tetap emas fisik, sambil memperoleh hasil bulanan.

Apakah Kinesis Gold sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp2417947.7556900000, dengan pergerakan harga sebesar 0.73% selama 24 jam terakhir.

Apakah KAU menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Stablecoins,Tokenized Assets,Tokenized Gold,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities.

Seberapa likuid pasar Kinesis Gold?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai KAU?

Dengan jumlah token 2386227.8342, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Kinesis Gold dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp2765170.43409750000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp740853.81165300000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Kinesis Gold diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Kinesis Gold.