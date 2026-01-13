Harga Kinetiq Hari Ini

Harga live Kinetiq (KNTQ) hari ini adalah $ 0.091519, dengan perubahan 3.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KNTQ ke USD saat ini adalah $ 0.091519 per KNTQ.

Kinetiq saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,709,507, dengan suplai yang beredar 270.00M KNTQ. Selama 24 jam terakhir, KNTQ diperdagangkan antara $ 0.087764 (low) dan $ 0.095997 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.220372, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03578417.

Dalam kinerja jangka pendek, KNTQ bergerak +0.18% dalam satu jam terakhir dan +8.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kinetiq (KNTQ)

Kapitalisasi Pasar $ 24.71M$ 24.71M $ 24.71M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.52M$ 91.52M $ 91.52M Suplai Peredaran 270.00M 270.00M 270.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

