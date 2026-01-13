Harga Kinetiq Markets HYPE Hari Ini

Harga live Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) hari ini adalah $ 24.4, dengan perubahan 3.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KMHYPE ke USD saat ini adalah $ 24.4 per KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,661,095, dengan suplai yang beredar 888.89K KMHYPE. Selama 24 jam terakhir, KMHYPE diperdagangkan antara $ 23.55 (low) dan $ 25.42 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 31.81, sementara all-time low aset ini adalah $ 22.31.

Dalam kinerja jangka pendek, KMHYPE bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -8.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Kapitalisasi Pasar Kinetiq Markets HYPE saat ini adalah $ 21.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KMHYPE adalah 888.89K, dan total suplainya sebesar 888887.999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.66M.