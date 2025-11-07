Apa yang dimaksud dengan pump.fun (PUMP)

PumpFun (PUMP) adalah mata uang kripto berbasis blockchain yang mendukung platform launchpad terdesentralisasi PumpFun, yang berfokus pada demokratisasi akses ke proyek-proyek Solana tahap awal dan peluncuran memecoin. Diluncurkan pada Juli 2025, Token PUMP dikembangkan untuk menjawab tantangan distribusi token yang adil dan peluncuran proyek yang transparan di sektor kripto yang berkembang pesat. Dengan fondasi teknologinya yang kuat, Launchpad PumpFun memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam peluncuran token, mengakses proyek-proyek baru, dan terlibat dengan ekosistem yang dinamis, sekaligus memastikan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam proses alokasi token.

pump.fun tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan untuk membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PUMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang pump.fun di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli pump.fun dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga pump.fun (USD)

Berapa nilai pump.fun (PUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda pump.fun (PUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk pump.fun.

Cek prediksi harga pump.fun sekarang!

Tokenomi pump.fun (PUMP)

Memahami tokenomi pump.fun (PUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUMP sekarang!

Cara membeli pump.fun (PUMP)

Ingin mengetahui cara membeli pump.fun? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli pump.fun di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PUMP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya pump.fun

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pump.fun, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pump.fun Berapa nilai pump.fun (PUMP) hari ini? Harga live PUMP dalam USD adalah 0,003735 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PUMP ke USD saat ini? $ 0,003735 . Cobalah Harga PUMP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar pump.fun? Kapitalisasi pasar PUMP adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PUMP? Suplai beredar PUMP adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PUMP? PUMP mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PUMP? PUMP mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan PUMP? Volume perdagangan 24 jam live PUMP adalah $ 10,86M USD . Akankah harga PUMP naik lebih tinggi tahun ini? PUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting pump.fun (PUMP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

