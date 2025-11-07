Harga KingdomX Hari Ini

Harga live KingdomX (KT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KT ke USD saat ini adalah -- per KT.

KingdomX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,067, dengan suplai yang beredar 469.63M KT. Selama 24 jam terakhir, KT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.072587, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KT bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan +17.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KingdomX (KT)

Kapitalisasi Pasar $ 122.07K$ 122.07K $ 122.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 259.92K$ 259.92K $ 259.92K Suplai Peredaran 469.63M 469.63M 469.63M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KingdomX saat ini adalah $ 122.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KT adalah 469.63M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 259.92K.