Harga Kintsugi Hari Ini

Harga live Kintsugi (KINT) hari ini adalah $ 0.0404514, dengan perubahan 5.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KINT ke USD saat ini adalah $ 0.0404514 per KINT.

Kintsugi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 149,808, dengan suplai yang beredar 3.70M KINT. Selama 24 jam terakhir, KINT diperdagangkan antara $ 0.03823229 (low) dan $ 0.04495275 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 65.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03314187.

Dalam kinerja jangka pendek, KINT bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -15.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kintsugi (KINT)

Kapitalisasi Pasar $ 149.81K$ 149.81K $ 149.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 405.30K$ 405.30K $ 405.30K Suplai Peredaran 3.70M 3.70M 3.70M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kintsugi saat ini adalah $ 149.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KINT adalah 3.70M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 405.30K.