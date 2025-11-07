Harga Kintsugi (KINT)
Harga live Kintsugi (KINT) hari ini adalah $ 0.0404514, dengan perubahan 5.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KINT ke USD saat ini adalah $ 0.0404514 per KINT.
Kintsugi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 149,808, dengan suplai yang beredar 3.70M KINT. Selama 24 jam terakhir, KINT diperdagangkan antara $ 0.03823229 (low) dan $ 0.04495275 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 65.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03314187.
Dalam kinerja jangka pendek, KINT bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -15.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Kintsugi saat ini adalah $ 149.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KINT adalah 3.70M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 405.30K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Kintsugi ke USD adalah $ +0.00202231.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kintsugi ke USD adalah $ -0.0310058767.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kintsugi ke USD adalah $ -0.0314126317.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kintsugi ke USD adalah $ -0.14055210922059485.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00202231
|+5.26%
|30 Days
|$ -0.0310058767
|-76.64%
|60 Hari
|$ -0.0314126317
|-77.65%
|90 Hari
|$ -0.14055210922059485
|-77.65%
Pada tahun 2040, harga Kintsugi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Kintsugi is Interlay’s canary network, an experiment with real economic value deployed on Kusama. Kintsugi and Interlay share the same code base - with the difference that Kintsugi focuses strictly on innovation and will always be ahead in terms of features.
Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum, and other major DeFi networks. Read more about Interlay’s vision of blockchain interoperability.
kBTC, Kintsugi's flagship product, is a 1:1 Bitcoin-backed asset on Kusama. Backed by multi-collateral insurance, it resembles an algorithmic stablecoin pegged to and redeemable 1:1 for Bitcoin (i.e. a hybrid). Users must only ever trust that Bitcoin and the DeFi platform they use are secure.
KINT is the native utility token that is used for:
Kintsugi network launched on October 13th, 2021. KINT has an unlimited supply, with 10 million tokens emitted over the first 4 years. Starting with year 5, there is a 2% annual inflation.
70% of the supply is distributed to the community as airdrops and block rewards: 30% to Vault rewards 5% to governance staking rewards (“stake-to-vote”), and 35% to the on-chain treasury controlled by network governance. 10% are allocated to a reserve, to be spent on network development and community & ecosystem building from the non-profit oriented organization Kintsugi Labs. 20% are airdropped to the (current and future) team and early backers who funded the initial development.
Kintsugi is the canary network of the Interlay network, created by Alexei Zamyatin and Dominik Harz. The two met in 2017 during their PhDs at Imperial College London where they were the first researchers of the cryptocurrency lab. Both have been researching Bitcoin and Ethereum since 2015/16, authoring over 30 papers with over 700 citations. Both regularly presented their work at Bitcoin and Ethereum conferences, including DevCon IV, EthCC, Building on Bitcoin, and Breaking Bitcoin.
The first steps towards Interlay and Kintsugi were made when the XCLAIM paper was presented at the Scaling Bitcoin in 2018 - describing the first-ever protocol to move cryptocurrencies like Bitcoin to Ethereum in an economically trustless and decentralized manner. In 2020, the two founded Interlay to bring research into practice. Today, Interlay employs 18 staff, including developers with experience at Google, Morgan Stanley, Trivago, Accenture, PwC, Worldpay, and Hyperledger.
Kintsugi's flagship product, is a 1:1 Bitcoin-backed asset on Kusama. Backed by multi-collateral insurance, it resembles an algorithmic stablecoin pegged to and redeemable 1:1 for Bitcoin (i.e. a hybrid).
What makes Kintsugi’s kBTC unique is the strict dedication to being trustless and decentralized.
Hence, as a holder of kBTC, you have the following guarantee: You can always redeem kBTC for BTC, or be reimbursed in the collateral currency at a beneficial rate.
In case a Vault misbehaves, you will be reimbursed from the Vault’s collateral and will end up making a profitable trade between BTC and the collateral asset(s).
At launch, collateral will be put down in DOT. In the mid/long run, this may be extended to stablecoins or token-sets to improve stability.
Summarizing, to trust interBTC, you only need to:
Trust that Bitcoin is secure. Meaning: trust that Bitcoin blocks are final after X confirmations. The bridge will recommend a minimum of 6 confirmations, though users and apps are encouraged to set higher thresholds.
Trust that Kusama / the chain you are using kBTC on is secure. This assumption is made by all applications running on top of Polkadot.
