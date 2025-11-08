Harga Kira AI Hari Ini

Harga live Kira AI (KIRA) hari ini adalah $ 0.0061399, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KIRA ke USD saat ini adalah $ 0.0061399 per KIRA.

Kira AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,139.9, dengan suplai yang beredar 1.00M KIRA. Selama 24 jam terakhir, KIRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.257228, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00555229.

Dalam kinerja jangka pendek, KIRA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kira AI (KIRA)

Kapitalisasi Pasar $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

