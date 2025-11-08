Harga live KITA hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar $KITA adalah 97,657 USD. Lacak informasi harga aktual $KITA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live KITA hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar $KITA adalah 97,657 USD. Lacak informasi harga aktual $KITA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live KITA ($KITA) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KITA ke USD saat ini adalah -- per $KITA.
KITA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,657, dengan suplai yang beredar 943.71M $KITA. Selama 24 jam terakhir, $KITA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, $KITA bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -7.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar KITA ($KITA)
$ 97.66K
$ 97.66K$ 97.66K
--
----
$ 97.66K
$ 97.66K$ 97.66K
943.71M
943.71M 943.71M
943,706,776.0737569
943,706,776.0737569 943,706,776.0737569
Kapitalisasi Pasar KITA saat ini adalah $ 97.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KITA adalah 943.71M, dan total suplainya sebesar 943706776.0737569. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.66K.
Riwayat Harga KITA USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
+0.30%
-8.64%
-7.91%
-7.91%
Riwayat Harga KITA ($KITA) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga KITA ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KITA ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KITA ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KITA ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
-8.64%
30 Days
$ 0
-80.69%
60 Hari
$ 0
--
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk KITA
Prediksi Harga KITA ($KITA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target $KITA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga KITA ($KITA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga KITA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga KITA yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga $KITA untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga KITA.
Apa yang dimaksud dengan KITA ($KITA)
Join the Alien Army! $KITA is a Solana-based memecoin that's out of this world! 🌠 With LP burned and liquidity locked, we've ensured a fair launch and a secure foundation for our community. But $KITA is more than just a meme coin - we're building real utility:
NFTs: Exclusive digital collectibles for our loyal supporters
Staking: Earn rewards for holding $KITA
Wallet App: Seamlessly manage your $KITA and other Solana assets
Meme Generator: Unleash your creativity and generate out-of-this-world memes
Bots: Advanced tools for traders and enthusiasts
Community-Driven Rewards: Participate in contests and win big
Our mission is clear: combine hype, culture, and utility to create the strongest Alien Army on Solana! 👽🔥 Join us and be part of something epic! 💫 Powered by the Alien Army, $KITA is revolutionizing the meme coin space with real-world value and community-driven innovation. Let's blast off together! 🚀"
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KITA
Berapa nilai 1 KITA pada tahun 2030?
Jika KITA tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga KITA tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga KITA hari ini?
Harga KITA hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah KITA masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
KITA tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi $KITA, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian KITA di Indonesia?
KITA senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga KITA saat ini di Indonesia?
Harga live $KITA diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga KITA terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga $KITA untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga KITA di Indonesia?
Harga $KITA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
101,309.64
+0.50%
ETH
3,316.99
+0.59%
COAI
1.1664
+6.74%
SOL
157.41
+1.28%
USDC
1.0005
0.00%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk $KITA di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan $KITA/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga KITA bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga KITA akan naik tahun ini?
Harga KITA mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga KITA ($KITA) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting KITA ($KITA)
Waktu (UTC+8)
Jenis
Informasi
11-07 01:12:41
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13
Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30
Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00
Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00
Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15
Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
