Harga KITNET TOKEN Hari Ini

Harga live KITNET TOKEN (KITNET) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KITNET ke USD saat ini adalah -- per KITNET.

KITNET TOKEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,799, dengan suplai yang beredar 202.12M KITNET. Selama 24 jam terakhir, KITNET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KITNET bergerak +0.72% dalam satu jam terakhir dan -11.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KITNET TOKEN (KITNET)

Kapitalisasi Pasar $ 55.80K$ 55.80K $ 55.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 249.05K$ 249.05K $ 249.05K Suplai Peredaran 202.12M 202.12M 202.12M Total Suplai 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346 902,117,279.1336346

