Harga Knut From Zoo Hari Ini

Harga live Knut From Zoo (KNUT) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KNUT ke USD saat ini adalah -- per KNUT.

Knut From Zoo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,955.56, dengan suplai yang beredar 983.95M KNUT. Selama 24 jam terakhir, KNUT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00366987, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KNUT bergerak -0.22% dalam satu jam terakhir dan -29.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Knut From Zoo (KNUT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Suplai Peredaran 983.95M 983.95M 983.95M Total Suplai 983,945,821.721616 983,945,821.721616 983,945,821.721616

Kapitalisasi Pasar Knut From Zoo saat ini adalah $ 8.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KNUT adalah 983.95M, dan total suplainya sebesar 983945821.721616. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.96K.