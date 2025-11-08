Harga Koala Hari Ini

Harga live Koala (KOALA) hari ini adalah $ 0.00004227, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOALA ke USD saat ini adalah $ 0.00004227 per KOALA.

Koala saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,006, dengan suplai yang beredar 922.74M KOALA. Selama 24 jam terakhir, KOALA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089026, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004183.

Dalam kinerja jangka pendek, KOALA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Koala (KOALA)

Kapitalisasi Pasar $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Suplai Peredaran 922.74M 922.74M 922.74M Total Suplai 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316

Kapitalisasi Pasar Koala saat ini adalah $ 39.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOALA adalah 922.74M, dan total suplainya sebesar 1002740281.910316. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.39K.