Berapa harga saat ini dari KOALA AI?

KOALA AI diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar -0.08% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari KOALA AI adalah Rp0.1432165365, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan KOKO hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5557155862.05, menempatkan aset ini di peringkat #5232 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar KOALA AI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan KOKO.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 9426650366403.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa KOALA AI termasuk?

KOALA AI merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai KOKO?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan KOKO memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.