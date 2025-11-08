Harga Koku The Shikoku Hari Ini

Harga live Koku The Shikoku ($KOKU) hari ini adalah $ 0.000041, dengan perubahan 3.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KOKU ke USD saat ini adalah $ 0.000041 per $KOKU.

Koku The Shikoku saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,004, dengan suplai yang beredar 1.00B $KOKU. Selama 24 jam terakhir, $KOKU diperdagangkan antara $ 0.00003951 (low) dan $ 0.00004115 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0114239, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003951.

Dalam kinerja jangka pendek, $KOKU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Koku The Shikoku ($KOKU)

Kapitalisasi Pasar $ 41.00K$ 41.00K $ 41.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.00K$ 41.00K $ 41.00K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Koku The Shikoku saat ini adalah $ 41.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KOKU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.00K.