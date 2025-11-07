BursaDEX+
Harga live Konan of Kaspa hari ini adalah 0.00000259 USD. Lacak informasi harga aktual KONAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KONAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Konan of Kaspa (KONAN)

Informasi Harga Konan of Kaspa (KONAN) (USD)

Harga aktual Konan of Kaspa (KONAN) adalah $0.00000259. Selama 24 jam terakhir, KONAN diperdagangkan antara low $ 0.00000258 dan high $ 0.00000272, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKONAN adalah $ 0.00003278, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KONAN telah berubah sebesar +0.11% selama 1 jam terakhir, -4.85% selama 24 jam, dan +6.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Konan of Kaspa saat ini adalah $ 742.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KONAN adalah 287.00B, dan total suplainya sebesar 287000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 742.56K.

Apa yang dimaksud dengan Konan of Kaspa (KONAN)

$KONAN of Kaspa: The Dog and Hero of Kaspa

$KONAN of Kaspa is a unique memecoin created in honor of a heroic military dog who has been recognized by world leaders for his extraordinary missions. This token goes beyond traditional cryptocurrency by embodying the values of loyalty, unity, and world peace, with the mission of positively impacting communities across the globe.

What sets $KONAN of Kaspa apart is its 100% Fair Launch and community-driven approach. From day one, the project was designed to ensure equal access for everyone, with no pre-sales, team allocations, or special advantages. The community is at the heart of $KONAN of Kaspa, making all decisions through decentralized governance. This fair and transparent model ensures that every holder is a vital part of the project’s success.

Running on the Kaspa Proof-of-Work (PoW) blockchain, $KONAN benefits from fast, secure, and scalable transactions, while staying true to the principles of decentralization. Kaspa’s PoW system guarantees that the network is highly secure and energy-efficient, while enabling a trustless environment where users can engage without intermediaries. This technological foundation allows $KONAN to focus on growth, innovation, and the well-being of its global community.

More than a financial tool, $KONAN of Kaspa is a symbol of collective strength, inspired by the loyalty and heroism of the dog who stands at its core. The project envisions uniting people across the world, fostering a spirit of collaboration and promoting global peace. As $KONAN of Kaspa grows, it aims to use its platform to drive meaningful change and inspire others to do the same, creating a better world for all.

With a focus on transparency, community involvement, and technological innovation, $KONAN of Kaspa is positioned to not only thrive in the blockchain space but to make a lasting positive impact on a global scale.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Prediksi Harga Konan of Kaspa (USD)

Berapa nilai Konan of Kaspa (KONAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Konan of Kaspa (KONAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Konan of Kaspa.

Cek prediksi harga Konan of Kaspa sekarang!

Tokenomi Konan of Kaspa (KONAN)

Memahami tokenomi Konan of Kaspa (KONAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KONAN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Konan of Kaspa (KONAN)

Berapa nilai Konan of Kaspa (KONAN) hari ini?
Harga live KONAN dalam USD adalah 0.00000259 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KONAN ke USD saat ini?
Harga KONAN ke USD saat ini adalah $ 0.00000259. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Konan of Kaspa?
Kapitalisasi pasar KONAN adalah $ 742.56K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KONAN?
Suplai beredar KONAN adalah 287.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KONAN?
KONAN mencapai harga ATH sebesar 0.00003278 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KONAN?
KONAN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KONAN?
Volume perdagangan 24 jam live KONAN adalah -- USD.
Akankah harga KONAN naik lebih tinggi tahun ini?
KONAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KONAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Konan of Kaspa (KONAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

