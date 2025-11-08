Harga kook Hari Ini

Harga live kook (KOOK) hari ini adalah $ 0.00001551, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOOK ke USD saat ini adalah $ 0.00001551 per KOOK.

kook saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,506.57, dengan suplai yang beredar 999.96M KOOK. Selama 24 jam terakhir, KOOK diperdagangkan antara $ 0.00001445 (low) dan $ 0.00001555 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00018192, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001442.

Dalam kinerja jangka pendek, KOOK bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan -12.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,956,507.0 999,956,507.0 999,956,507.0

