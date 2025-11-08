Harga Koru Hari Ini

Harga live Koru (KORU) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KORU ke USD saat ini adalah -- per KORU.

Koru saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,450, dengan suplai yang beredar 494.41M KORU. Selama 24 jam terakhir, KORU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KORU bergerak +1.99% dalam satu jam terakhir dan -29.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Koru (KORU)

Kapitalisasi Pasar $ 26.45K$ 26.45K $ 26.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.45K$ 26.45K $ 26.45K Suplai Peredaran 494.41M 494.41M 494.41M Total Suplai 494,408,539.521854 494,408,539.521854 494,408,539.521854

Kapitalisasi Pasar Koru saat ini adalah $ 26.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KORU adalah 494.41M, dan total suplainya sebesar 494408539.521854. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.45K.