Harga KRAMPUS Hari Ini

Harga live KRAMPUS (KRAMPUS) hari ini adalah $ 0.00001466, dengan perubahan 3.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KRAMPUS ke USD saat ini adalah $ 0.00001466 per KRAMPUS.

KRAMPUS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,532.24, dengan suplai yang beredar 991.43M KRAMPUS. Selama 24 jam terakhir, KRAMPUS diperdagangkan antara $ 0.00001401 (low) dan $ 0.00001516 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00051708, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001235.

Dalam kinerja jangka pendek, KRAMPUS bergerak +0.68% dalam satu jam terakhir dan -20.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KRAMPUS (KRAMPUS)

Kapitalisasi Pasar $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Suplai Peredaran 991.43M 991.43M 991.43M Total Suplai 991,431,655.5749041 991,431,655.5749041 991,431,655.5749041

