Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh KRWQ?

KRWQ beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari KRWQ?

Token ini dihargai sebesar Rp11.629385190, mencatat pergerakan harga sebesar -0.00% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh KRWQ?

KRWQ termasuk dalam kategori Stablecoins,KRW Stablecoin,Ethereum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan KRWQ dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari KRWQ?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp24736076787.60, menempatkan aset ini di peringkat #3370. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai KRWQ yang beredar saat ini?

Terdapat 2127249874.398678 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk KRWQ hari ini?

Dalam satu hari terakhir, KRWQ mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, KRWQ berfluktuasi antara Rp11.6278669935 dan Rp11.642880270, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.