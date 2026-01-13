Harga KRWQ (KRWQ)
Harga live KRWQ (KRWQ) hari ini adalah $ 0.0006894, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KRWQ ke USD saat ini adalah $ 0.0006894 per KRWQ.
KRWQ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,466,376, dengan suplai yang beredar 2.13B KRWQ. Selama 24 jam terakhir, KRWQ diperdagangkan antara $ 0.00068931 (low) dan $ 0.0006902 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00071028, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00068719.
Dalam kinerja jangka pendek, KRWQ bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar KRWQ saat ini adalah $ 1.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KRWQ adalah 2.13B, dan total suplainya sebesar 2127249874.398678. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.47M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga KRWQ ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KRWQ ke USD adalah $ -0.0000059886.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KRWQ ke USD adalah $ -0.0000150988.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KRWQ ke USD adalah $ -0.000011271220607391.
Pada tahun 2040, harga KRWQ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh KRWQ?
KRWQ beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.
Berapa harga saat ini dari KRWQ?
Token ini dihargai sebesar Rp11.629385190, mencatat pergerakan harga sebesar -0.00% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.
Kategori apa yang dimiliki oleh KRWQ?
KRWQ termasuk dalam kategori Stablecoins,KRW Stablecoin,Ethereum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan KRWQ dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.
Berapa kapitalisasi pasar dari KRWQ?
Kapitalisasi pasarnya adalah Rp24736076787.60, menempatkan aset ini di peringkat #3370. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.
Berapa jumlah suplai KRWQ yang beredar saat ini?
Terdapat 2127249874.398678 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.
Seberapa aktif perdagangan untuk KRWQ hari ini?
Dalam satu hari terakhir, KRWQ mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.
Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?
Dalam 24 jam terakhir, KRWQ berfluktuasi antara Rp11.6278669935 dan Rp11.642880270, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
