Harga Kryptonite Hari Ini

Harga live Kryptonite (SEILOR) hari ini adalah $ 0.00018376, dengan perubahan 15.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SEILOR ke USD saat ini adalah $ 0.00018376 per SEILOR.

Kryptonite saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,441, dengan suplai yang beredar 367.00M SEILOR. Selama 24 jam terakhir, SEILOR diperdagangkan antara $ 0.00013636 (low) dan $ 0.00018366 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.168526, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011506.

Dalam kinerja jangka pendek, SEILOR bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -30.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kryptonite (SEILOR)

Kapitalisasi Pasar $ 67.44K$ 67.44K $ 67.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 183.76K$ 183.76K $ 183.76K Suplai Peredaran 367.00M 367.00M 367.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

