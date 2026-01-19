Berapa harga Kujira (KUJI) hari ini?

Harga live adalah Rp781.74240180508300000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -4.98%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token KUJI yang beredar?

Suplai beredar KUJI adalah 122342246.189696, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Kujira?

Ada perkiraan -- pemegang unik KUJI di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Kujira hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp517687914659.405000000, menempatkan Kujira pada peringkat #901 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif KUJI diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Kujira?

Pergerakan harga terbaru sebesar -4.98% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Secret Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.