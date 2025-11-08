Harga Kylacoin Hari Ini

Harga live Kylacoin (KCN) hari ini adalah $ 7.51, dengan perubahan 0.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KCN ke USD saat ini adalah $ 7.51 per KCN.

Kylacoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,200, dengan suplai yang beredar 7.48K KCN. Selama 24 jam terakhir, KCN diperdagangkan antara $ 7.5 (low) dan $ 7.63 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 584.81, sementara all-time low aset ini adalah $ 5.0.

Dalam kinerja jangka pendek, KCN bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +41.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kylacoin (KCN)

Kapitalisasi Pasar $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.80K$ 157.80K $ 157.80K Suplai Peredaran 7.48K 7.48K 7.48K Total Suplai 21,000.0 21,000.0 21,000.0

Kapitalisasi Pasar Kylacoin saat ini adalah $ 56.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KCN adalah 7.48K, dan total suplainya sebesar 21000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 157.80K.