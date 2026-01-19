Berapa harga saat ini dari LABS?

LABS diperdagangkan pada Rp156.19640164524850000, mengalami pergerakan harga sebesar 4.15% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari LABS adalah Rp638.60874719727050000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp67.26364866108150000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan LABS hari ini?

Market capitalization berada pada Rp15586124706.271000000, menempatkan aset ini di peringkat #3895 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar LABS?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan LABS.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 99785420.94459999 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa LABS termasuk?

LABS merupakan bagian dari klasifikasi Base Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai LABS?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan LABS memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.