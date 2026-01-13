Harga LayerX Hari Ini

Harga live LayerX (LX) hari ini adalah $ 0.00005415, dengan perubahan 3.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LX ke USD saat ini adalah $ 0.00005415 per LX.

LayerX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 541,245, dengan suplai yang beredar 10.00B LX. Selama 24 jam terakhir, LX diperdagangkan antara $ 0.00005038 (low) dan $ 0.00006646 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04623739, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002581.

Dalam kinerja jangka pendek, LX bergerak +0.45% dalam satu jam terakhir dan -3.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LayerX (LX)

Kapitalisasi Pasar $ 541.25K$ 541.25K $ 541.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 541.25K$ 541.25K $ 541.25K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

