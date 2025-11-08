Harga LCP Hari Ini

Harga live LCP (LCP) hari ini adalah $ 0.0013618, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LCP ke USD saat ini adalah $ 0.0013618 per LCP.

LCP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,495, dengan suplai yang beredar 17.99M LCP. Selama 24 jam terakhir, LCP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00936361, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00133192.

Dalam kinerja jangka pendek, LCP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LCP (LCP)

Kapitalisasi Pasar $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Suplai Peredaran 17.99M 17.99M 17.99M Total Suplai 17,987,128.45931531 17,987,128.45931531 17,987,128.45931531

