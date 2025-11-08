Harga Le Bleu Elefant Hari Ini

Harga live Le Bleu Elefant (BLEU) hari ini adalah $ 0.00006651, dengan perubahan 3.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLEU ke USD saat ini adalah $ 0.00006651 per BLEU.

Le Bleu Elefant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,505, dengan suplai yang beredar 1.00B BLEU. Selama 24 jam terakhir, BLEU diperdagangkan antara $ 0.00006023 (low) dan $ 0.00007257 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00343978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004096.

Dalam kinerja jangka pendek, BLEU bergerak -1.30% dalam satu jam terakhir dan -46.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Le Bleu Elefant (BLEU)

Kapitalisasi Pasar $ 66.51K$ 66.51K $ 66.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.51K$ 66.51K $ 66.51K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

