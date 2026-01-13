Berapa harga saat ini dari LEEK?

Harga langsung dari LEEK (LEEK) adalah Rp7.6456375740 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi LEEK di pasar?

LEEK saat ini berada pada peringkat pasar #4917, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp6982236310.05. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari LEEK?

Jumlah token yang beredar dari LEEK adalah 913230953.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari LEEK?

Dalam 24 jam terakhir, LEEK diperdagangkan dalam kisaran Rp7.5687156180 (terendah 24 jam) hingga Rp7.7913844380 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak LEEK dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

LEEK mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp8.0761306260, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp4.7099516085. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan LEEK hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk LEEK?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.06% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,AI Agents. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.